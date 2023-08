Lavori di riqualificazione urbana sospesi a Lido del Sole: riprenderanno il 15 settembre

A Lido del Sole i lavori di riqualificazione urbana sono stati sospesi per tutto il mese di agosto e riprenderanno il 15 settembre. Nei giorni scorsi la Polizia Locale, a seguito di alcune segnalazioni, ha accertato diversi danni causati dagli automobilisti ai cordoli appena impiantati, tubi nuovi e impianti in pvc. La nuova ordinanza tiene conto della massiccia presenza di proprietari di abitazioni in via degli Oleandri e della necessità dei residenti di poter accedere alle rimesse, box o appartamenti di proprietà.necessario.

E' quanto si legge nella ordinanza comunale del 3 agosto a firma del sindaco di Rodi Garganico, Carmine D'Anelli, che integra il provvedimento del 7 aprile scorso con cui era stato istituito il divieto di transito e di sosta, con l’obbligo della rimozione forzata mediante la chiusura al traffico veicolare di Via Degli Oleandri, eccetto i residenti, ai fini della sicurezza dei lavoratori nel cantiere mobile. I proprietari di immobili di via degli Oleandri possessori di veicoli dovranno comunicare al Comando di Polizia Locale le targhe dei mezzi a loro intestati al fine del rilascio del contrassegno autorizzativo da tenere esposto in vista sulle auto in sosta.