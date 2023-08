Paura in una Rssa, ospite va in arresto respiratorio e cardiaco: trasporta in elisoccorso a Foggia

Attimi di paura ieri mattina presso la Rssa Valleverde di Bovino, dove un'anziana signora di 84 anni, ospite della struttura, per via di una 'Ab ingestis' mentre era a pranzo, è andata in arresto respiratorio e poi cardiaco. Infermiere e operatori della struttura hanno applicato immediatamente le manovre di disostruzione e poi cominciato compressioni e scariche con un defibrillatore fino all'arrivo dell'ambulanza Victor di Bovino. La centrale, immediatamente allertata dell'accaduto, ha inviato sul posto l'ambulanza India di Orsara di Puglia e l'elisoccorso. Stabilizzata e intubata, la paziente è stata trasferita presso il Policlinico Riuniti di Foggia.