"La sicurezza necessita investimenti in uomini e mezzi". Il Siulp sprona la politica: "Risposte immediate"

“Per ottenere elevati standard di sicurezza, occorrono investimenti mirati in strumenti, mezzi e strutture, ma soprattutto in dotazioni organiche, con particolare riferimento alle qualifiche di ufficiali di polizia giudiziaria che rappresentano gli avamposti alla lotta alla delinquenza ed il cardine dell’attività investigativa”.

E’ quanto afferma il segretario generale provinciale del Siulp di Foggia, Michele Carota, in riferimento ai recentissimi e brillanti risultati messi a segno dagli investigatori della squadra mobile della questura di Foggia, coordinati dalla locale autorità giudiziaria.

“Dai risultati che si rilevano - aggiunge Carota - la lotta alla criminalità continua, costantemente ed efficacemente nonostante le oggettive limitazioni derivanti dall’insufficienza delle risorse umane, destinate, per il prossimo anno 2024, ad una forte defezione per naturali, imminenti, pensionamenti’.

Ci aspettiamo, conclude il Siulp, “che le promesse più volte sentite in campagna elettorale, diventino concrete e reali, oltre che immediate. Perché questo è il compito che spetta alla politica. La polizia, in Capitanata, attende risposte concrete ed sollecite”.