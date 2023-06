Appartamenti occupati abusivamente: eseguiti sgomberi in via Oberty e via Almirante

Sono ripresi questa mattina, in via Luigi Oberty e in via Giorgio Almirante, gli sgomberi degli appartamenti occupati abusivamente da due famiglie non aventi titolo o riconducibili alla malavita locale.

Anche questa volta le operazioni di sgombero hanno visto il pieno concorso sinergico ed operativo di Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che dal mese di novembre del 2022, anche ai fini di assicurare il recupero integrale degli alloggi destinati alle esigenze abitative degli aventi diritto, operano con l'ausilio e il supporto di Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Arca Capitanata, e personale dei Servizi sociali comunali e mezzi di soccorso del 118.

Sono più di trenta gli appartamenti liberati finora: in via Perosi, via Parini, via Piergiorgio Frassati, via Luigi Cavotta, via De Viti de Marco, via Saragat, viale Candelaro, via Capezzuto, via Lucera, viale degli Aviatori, via De Lillo, via Forcelli, via Manzi, via Monsignor Lenotti, via Antonio Russi, via Lussemburgo, via della Martora, via Martiri di via Fani, Corso del Mezzogiorno.