Piantagione di marijuana sul greto del Fortore: blitz dei carabinieri, sequestrati 500 arbusti

Una vasta piantagione di marijuana è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri in località Colle D'Arena, nell'agro di Chieuti. La piantagione, che conta oltre 500 arbusti, cresceva rigogliosa a breve distanza dal greto del Fortore, dal quale attingeva acqua attraverso un rudimentale impianto idrico. La scoperta è stata effettuata nell'ambito dei controlli sul territorio, messi a segno dai carabinieri della stazione di Serracapriola, in collaborazione con i 'Cacciatori di Puglia' e i carabinieri forestali. La piantagione era 'protetta' da una fitta vegetazione, che ne rendeva difficile l'individuazione dalla strada o dal vicino corso d'acqua, ma non è sfuggita all'occhio attento dei militari, che hanno sequestrato - allo stato a carico di ignoti - 501 arbusti, per complessivi 140 kg di fogliame. Tale quantitativo, se immesso sulle piazze di spaccio, avrebbe fruttato circa 150mila euro.