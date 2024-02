Lavoratori della Tamma incrociano le braccia, sciopero e sit-in davanti alla sede del pastificio

"Vista la comunicazione generica della azienda e mancante di un confronto sul merito delle problematiche di fatto, confermiamo la proclamazione dello sciopero". Così Fai-Cisl e Flai-Cgil annunciano la protesta dei lavoratori della Tamma: nella giornata di domani le sigle hanno proclamato uno sciopero con sit-in davanti alla sede del pastificio foggiano.

La decisione giunge per le mancate risposte da parte dell'azienda alle numerose problematiche che le siglie e la Rsu aziendale evidenziano da mesi. Rivendicano il lavoro delle maestranze che hanno contribuito alle esigenze di aumento produttivo attraverso numerose ore di straordinario, effettuate anche in condizioni lavorative non agevoli, specie nel periodo estivo "con alte temperature all’interno del sito e senza un adeguato abbattimento delle stesse, nonostante i ripetuti solleciti al miglioramento delle condizioni di lavoro".

Nella nota le sigle fanno riferimento anche alla prevenzione in tema di sicurezza: "Da parte dell'azienda abbiamo ricevuto solo buoni intenti". Infine, si evidenzia anche una problematica relativa all'organizzazione del lavoro e alla formazione del personale, "sopperita con un utilizzo eccessivo e non professionale di lavoratori somministrati".