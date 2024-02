Beve birra alla guida di un autobus di Ferrovie del Gargano: polizia interviene e lo sanziona

Un autista di Ferrovie del Gargano è stato sorpreso alla guida di un autobus e immortalato mentre sorseggiava una birra.

L'azienda fa sapere che la notizia era stata prontamente segnalata giorni fa per opportuna conoscenza dalle forze dell’ordine intervenute a Foggia (nei pressi del Nodo Intermodale della stazione ferroviaria) per un controllo sul tasso alcolemico del conducente – fuori servizio – che stava rientrando in deposito. Per lui è scattata una sanzione.

Le forze dell’ordine hanno allertato la Direzione di Esercizio di FerGargano, che prontamente, ha invitato sul posto un autista per sostituire l’operatore oggetto di verifica. "Questa azienda è già al lavoro per accertare le responsabilità sul presunto comportamento non regolamentare come si evince dalla foto che sta circolando".

L'azienda FerGargano nelle settimane scorse era finita sulle pagine delle cronache locali per la vicenda - per la quale la Procura ha aperto un fascicolo - del conducente di un treno che guidava con una bambina in braccio. I