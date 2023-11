Incendiata l'auto di una sovrintendente della polizia locale di San Severo

A fuoco l’auto di una sovrintendente della Polizia Locale di San Severo. Il fatto è successo la scorsa domenica sera, quando ignoti hanno appiccato il fuoco utilizzando del liquido infiammabile. Nessun dubbio, quindi, sulla matrice dolosa del rog, che è stato spento dai vigili del fuoco.

L’accaduto è all’attenzione della Procura di Foggia e degli agenti del commissariato cittadino, che hanno avviato le indagini e verificato la presenza di telecamere utili in zona. Bocche cucite da parte degli inquirenti che non escludono alcuna pista: il gesto potrebbe essere ricondotto sia a questioni attinenti la sfera lavorativa che personali. La donna è impiegata in servizi su strada e chiamata ad elevare anche multe e verbali; attività che potrebbe aver innescato la spirale di minacce e intimidazioni culminate nell’incendio dell’autovettura. L’atto incendiario non è stato al momento rivendicato. Indagini in corso.