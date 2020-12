Furto in stazione, sfugge alla Polfer che poi lo rintraccia e blocca: recuperati 15 kg di cavi

Nei giorni scorsi, gli agenti della Sezione Polizia Ferroviaria di Foggia hanno svolto mirati servizi nella Stazione di S. Severo, essendosi verificati alcuni furti di rame e danneggiamenti in danno di R.f.i.

L’attività ha avuto esito positivo, infatti, nella mattina di domenica, nella zona dove è ubicata la sottostazione elettrica, i poliziotti hanno notato un individuo prima entrarvi quindi uscirne con un fascio di cavi. L’individuo, che è riuscito in un primo momento a dileguarsi, è stato successivamente rintracciato e fermato nei pressi. La refurtiva recuperata, consistente in cavi di rame per un peso complessivo di 15 kg, è stata restituita all’azienda ferroviaria, mentre l’uomo, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per tentato furto.

Costante è l’attenzione della Polizia Ferroviaria, su tutto il territorio nazionale, alla prevenzione e contrasto di furti di cavi di rame, con monitoraggio mirato delle zone sensibili. Nell’ambito dell’attività di accertamento e di recupero, preziosa è anche la collaborazione del presidio di Protezione Aziendale del Gruppo F.S. Italiane.