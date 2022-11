Il Comune di San Severo cede il terreno di via Prezzolini alla Finanza: "Ospiterà la nuova caserma"

Individuato il terreno sul quale sorgerà la nuova caserma della Guardia di Finanza, a San Severo. Ieri sera il Consiglio comunale cittadino ha deliberato di concedere gratuitamente per 99 anni un suolo di proprietà comunale per la realizzazione dell'opera.

"Il terreno individuato è in via Prezzolini, nei pressi del Parco Baden Powell, di fronte alla sede del Comune", precisa il sindaco, Francesco Miglio. "Nel passato facemmo identica delibera per la Polizia di Stato per la realizzazione della cosiddetta 'Cittadella della Polizia', che sarà cantierizzata il prossimo anno. Un altro importante passo per aumentare presidi di tutela della legalità nella nostra città", conclude.