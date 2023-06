A San Severo la Cittadella della Polizia: "Rafforziamo il controllo del territorio"

Prende ufficialmente il via la costruzione della Cittadella della Polizia a San Severo. E’ stato sottoscritto ieri, infatti, il contratto per la sua realizzazione: il comune ha concesso in favore della Prefettura di Foggia, che ha accettato per conto del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il diritto di superficie, a titolo gratuito, per la durata di 99 anni, su un’area della superficie di oltre 6mila metri quadrati in via Terranova nei pressi della caserma della Polizia locale.

Unico in Puglia, è uno strumento che intensificherà e rafforzerà il controllo del territorio. La nuova sede ospiterà il commissariato di polizia, il distaccamento della polizia stradale di San Severo e il reparto prevenzione crimine 'Puglia Settentrionale’.

“Prosegue l’iter procedurale – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il vice sindaco Salvatore Margiotta e l’assessore ai lavori pubblici Luigi Montorio – e con la sottoscrizione del contratto con la ditta aggiudicatrice ora prende il via la fase di progettazione, perché trattasi di appalto integrato, a cui farà seguito la fase di esecuzione dei lavori, previa condivisione da parte degli organi Ministeriali competenti”.

Il progetto è risultato destinatario di un finanziamento del Ministero dell’Interno nell’ambito del Pon Legalità 2014-2020 – Asse 3 – Azione 3.2, pari a 4 milioni 185 mila euro. In convenzione con la Prefettura di Foggia, il Comune di San Severo ha svolto le funzioni di Centrale di Committenza-Stazione appaltante per i lavori di costruzione. La ditta aggiudicataria è risultata essere la PRO.SE.CO. srl di Torremaggiore che ha sottoscritto il contratto con il Comune di San Severo. L’importo di aggiudicazione dei lavori è pari ad euro 2.644.468,59.