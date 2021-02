Unica in Puglia, San Severo prepara la 'Cittadella della polizia': "Più uomini e risorse contro la mafia e per l'economia"

La 'Cittadella della polizia' di San Severo, progetto che l'amministrazione comunale targata Francesco Miglio, coltiva da parecchi anni, diventerà realtà tra 36 mesi. A un primo finanziamento di circa 4,2 milioni di euro ne seguirà un altro di 2,7 milioni.

La nuova sede ospiterà il commissariato di polizia, del distaccamento di polizia stradale di San Severo e del reparto prevenzione crimine 'Puglia Settentrionale“.

Sorgerà in via Terranova, vicino al comando della polizia locale, grazie alla concessione gratuita novantanovennale del diritto di superficie da parte del Comune. Unico in Puglia, è uno strumento che intensificherà e rafforzerà il controllo del territorio.

Il sindaco Francesco Miglio, ai microfoni di Foggiatoday, ha commentato alcuni gravi episodi avvenuti nei giorni scorsi in città: "Fenomeni di poca educazione e scarso senso civico vanno contrastati perché anche se non configurano una vera e propria fattispecie di reato, accrescono una fase di inquietudine del cittadino"

Soddisfatto il questore di Foggia: "Non si può pensare di sconfiggere la mafia se non ci sono uomini e strutture, risorse strumentali, che servono per questo fine. La cittadella della polizia va in questa direzione e consentirà all'Alto Tavoliere di poter avere degli strumenti tangibili e presenti sul territorio. Una città e un territorio più sicuri danno la possibilità di maggiore investimenti agli imprenditori e agli operatori economici"