Dramma a San Giovanni Rotondo, trovato morto il ragazzo 19enne scomparso dieci giorni fa

Ad annunciarlo il sindaco Michele Crisetti: "Ci stringiamo tutti come comunità alla sua famiglia, chiedendo che ci sia il massimo rispetto per loro in questo particolare e drammatico momento da parte di ciascuno di noi"

Il finale che nessuno si augurava e che purtroppo si è consumato. Luca Villani, il 19enne di San Giovanni Rotondo scomparso dieci giorni fa, è stato trovato senza vita. A darne il triste annuncio, il sindaco del comune garganico Michele Crisetti: "Dopo giorni di ricerche, appelli e apprensione per la sorte di Luca, stamattina questa storia ha avuto l’epilogo peggiore che ci si sarebbe mai potuto immaginare. Luca è stato trovato senza vita".

"Ci stringiamo tutti come comunità alla sua famiglia, chiedendo che ci sia il massimo rispetto per loro in questo particolare e drammatico momento da parte di ciascuno di noi. 19 anni sono davvero pochi per lasciare questo mondo. Che la terra ti sia lieve Luca. Un abbraccio affettuoso fin lassù", ha aggiunto il primo cittadino.

Il giovane era scomparso la sera dell'11 agosto scorso, in cui sulla città di San Pio si era abbattuto un forte temporale. I familiari del ragazzo lanciarono sui social l'allarme, dopo aver formalizzato la denuncia di scomparsa presso il comando dei carabinieri di San Giovanni Rotondo. La notizia fece presto il giro del web. Giunse anche una segnalazione, circa il ritrovamento di un ragazzo ricoverato al 'Cardarelli' di Napoli, dopo essere soccorso in strada in stato di incoscienza e senza documenti, che dalle successive verifiche si accertò non essere il giovane di San Giovanni.