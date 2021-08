Ragazzo scomparso da 10 giorni nel Foggiano: non si hanno più notizie di Luca dal violento temporale dell'11 agosto

Non fa rientro a casa dall’11 agosto scorso Luca Villani, 19enne di San Giovanni Rotondo scomparso nel nulla l'11 agosto, la sera in cui sulla città dei due conventi si è abbattuto un forte temporale.

A lanciare l’allarme via social i familiari del ragazzo. “Chiediamo la collaborazione di tutti, ogni minimo dettaglio e informazione vi venga in mente è fondamentale. Condividete il più possibile” scrivono le sorelle Rossella e Monica e i fratelli Marzio e Simone.

La denuncia è stata formalizzata nei giorni scorsi presso il locale comando dei carabinieri. Di corporatura esile, alto 1.80 cm, il giorno della scomparsa indossava una maglietta bianca e pantaloni larghi. Aveva con sè il cellulare ma da quella sera risulta spento.

In poche ore la notizia ha fatto il giro del web. Migliaia le condivisioni. Tra le segnalazioni più rilevanti quella di un ragazzo ricoverato al Cardarelli di Napoli dopo esser stato soccorso in strada in stato di incoscienza, senza documenti ma con un mazzo di chiavi. I familiari - fanno sapere a Foggiatoday, hanno già verificato e non si tratta di Luca.