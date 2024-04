Uomo precipita dal terzo piano di una palazzina: gravemente ferito, sul posto eliambulanza

Ha riportato lesioni importanti in varie parti del corpo l'uomo di mezza età che nella tarda mattinata di oggi 2° aprile a Manfredonia, per cause in corso d'accertamento da parte della polizia, è precipitato dal balcone di un'abitazione alla periferia della città sipontina.

Sul posto è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza di Alidaunia con il personale medico a bordo, oltre ai sanitari della rete emergenza-urgenza del 118.

L'uomo è stato medicato, stabilizzato sul posto e trasportato in codice rosso a Casa Sollievo della Sofferenza.

L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.