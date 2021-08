Foggia, donna colpita da infarto in Stazione: agenti della polfer le salvano la vita praticandole manovre salvavita col defibrillatore

Aiutato da un macchinista, in attesa del 118, gli agenti della polizia ferroviaria attirati dalle urla le hanno praticato le manovre salvavita. Dopo pochi minuti la signora ha ripreso conoscenza ed è tornata a respirare. Ora è ricoverata in Rianimazione all'ospedale di Foggia

Attimi di paura ieri mattina presso la stazione di Foggia. Una signora di 65 anni è stata colta da malore e si è accasciata a terra perdendo conoscenza. Le urla dei viaggiatori fermi sulle banchine dei binari in attesa dell'arrivo del treno, hanno attirato l'attenzione degli agenti della polizia ferroviaria.

Pensando potesse trattarsi di un infarto, sono accorsi immediatamente sul posto con un defibrillatore. Aiutato da un macchinista, in attesa del 118, hanno praticato le manovre salvavita. Dopo pochi minuti la signora ha ripreso conoscenza ed è tornata a respirare. La donna è stata trasportata in codice rosso a bordo di una ambulanza e ricoverata in terapia intensiva.