Intrappolati in casa tra acqua e fango: salvati tre anziani, tra i carabinieri eroi un maresciallo sanseverese

Ha salvato alcune vite umane durante l'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna. Per questo motivo, il sindaco di San Severo Francesco Miglio, questa mattina ha ricevuto il concittadino maresciallo capo Luigi Gentile a Palazzo Celestini: “Siamo orgogliosi del nostro concittadino e di quanto da lui messo in atto durante i drammatici momenti che hanno devastato Faenza e le altre città della regione. Con la sua nobile azione ha fatto onore alla sua divisa ed anche alle sue origini, contribuendo a salvare la vita a persone in grande difficoltà nelle acque gelide e nel fango. A Luigi indirizziamo il pauso più sentito della popolazione di San Severo” l'elogio al sottufficiale dell'Arma.

Il testo del pubblico encomio