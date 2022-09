Il Prefetto di Foggia: "Non abbasseremo in alcun modo la guardia"

"Riteniamo doveroso non abbassare in alcun modo la guardia ma erigere, grazie all'azione congiunta della magistratura, delle forze di polizia e di tutte le istituzioni presenti sul territorio, solide mura a difesa della legalità e dell'ordinata convivenza civile". Questo il commento del Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, al termine della prima riunione "itinerante" del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolta ieri a Cerignola alla presenza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Foggia, del questore, dei comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e del sindaco.

Nel corso della riunione - come anticipato dal Comune di Cerignola - sono stati analizzati i dati sulla delittuosità del comune riferiti al periodo da gennaio ad agosto 2022. Dopo aver preso atto di un lieve decremento di alcune fattispecie delittuose, il prefetto ha riferito l'intenzione di coinvolgere reparti specializzati delle forze di polizia, con l'obiettivo di intensificare i servizi di prevenzione e controllo. Nel contempo sarà avviato un tavolo tecnico per la redazione di un patto per la sicurezza urbana e integrata per il comune di Cerignola, a cui prenderanno parte insieme con la prefettura e l'amministrazione comunale anche tutte le componenti socio-economiche-istituzionali presenti sul territorio.

In questo senso il tour itinerante rappresenta un'occasione per penetrare ancora più a fondo le varie problematiche concernenti la situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico. Il prefetto ha concluso la riunione con un riferimento al problema dei rischi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nel tessuto economico, anche in vista degli ingenti trasferimenti statali destinati ai comuni nell'ambito del Pnrr. Sul punto, è stata annunciata la sottoscrizione di un apposito protocollo di legalità con il comune di Cerignola per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici.