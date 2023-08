Ritrovata l’auto rubata ai novelli sposi con gli abiti del matrimonio: “Ladro sì ma con un cuore”

È stata ritrovata stamattina, in via Zara, a Foggia, la Fiat Punto Evo rubata il 27 agosto a una coppia di novelli sposi al Quartiere Ferrovia. Tramite la nostra testata, avevano lanciato un appello per recuperare gli abiti del matrimonio che avevano lasciato in macchina.

“Ladro sì ma con un cuore” è il biglietto ritrovato all’interno dell’auto. Sul posto polizia locale e carabinieri.

La coppia dei Monti Dauni, dopo il ricevimento, aveva dormito in un hotel convenzionato con la sala, nei pressi della stazione.

Il giorno successivo, marito e moglie non hanno trovato più l’auto. All’interno, erano custoditi l’abito da sposa, la giacca dello sposo e il vestitino del figlioletto per la cerimonia, rinvenuti oggi sul sedile posteriore dell’auto, restituiti dall’autore del gesto.

Il prezioso ricordo del loro giorno più bello è stato riconsegnato ai coniugi. Torna a sorridere Rosalba, ancora con la voce tremula subito dopo la telefonata dei carabinieri: “Io e mio marito ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile il diffondersi della notizia condividendola. Siamo felicissimi”.

Rosalba e Pasquale sono partiti per un viaggio di qualche giorno e sono all’estero, ritireranno l’auto al rientro. “Siamo felici ed emozionati dopo aver appreso questa bella notizia e vogliamo ringraziare voi per aver lanciato l'annuncio, i nostri amici per aver avuto l'idea di contattarvi e per averlo diffuso e anche il ladro per aver provato dispiacere per noi decidendo di restituirci tutto - hanno scritto alla redazione di FoggiaToday - Solo grazie a voi è stato possibile riavere i nostri effetti. Tutto è bene quel che finisce bene e Foggia ha dimostrato in quest'occasione che non tutto è negativo dalle nostre parti. Un immenso grazie”.