Sparisce l’auto di una coppia di novelli sposi, dentro gli abiti del matrimonio: “Aiutateci a ritrovarli”

Amara sorpresa per una coppia di novelli sposi dei Monti Dauni, piombati nello sconforto all’indomani del giorno più bello. Sabato hanno coronato il loro sogno d’amore a Foggia e, dopo il ricevimento, hanno dormito con il loro figlioletto in un hotel convenzionato con la sala nelle vicinanze della stazione, ma al risveglio non hanno trovato più l’automobile. E in quella Punto Evo (in foto) avevano lasciato gli abiti del matrimonio.

“Siamo rimasti scioccati - confessa Rosalba - Abbiamo passato una bellissima giornata, e poi, il giorno dopo, non trovare la macchina è stato un trauma. Dopo la colazione, siamo scesi per prendere un paio di scarpe di ricambio di mio marito prima di andare via, ma l’auto non c’era più”. Ora spera almeno di recuperare i vestiti.

“In auto c’era il mio abito da sposa, la giacca di mio marito e il vestitino del bambino per la cerimonia – riferisce - Se avessi saputo una cosa del genere, non ci sarei mai andata e sarei tornata a dormire a casa. Non immaginavo potesse accadere”.

Originari della Puglia, per lavoro vivono a Roma, ed è lì che Rosalba aveva acquistato il suo abito da sposa. “Era proprio bello, mi dispiacerebbe davvero tanto non rivederlo più”. Col passare delle ore le speranze si affievoliscono. “Aiutatemi a ritrovarlo”, è il suo appello.

Hanno contattato anche la polizia locale, nella speranza che l’auto parcheggiata al Quartiere Ferrovia fosse stata prelevata dal carro attrezzi e non rubata, ma niente. Ieri hanno sporto denuncia ai carabinieri di Foggia.

Rosalba non può far altro che confidare che i ladri si mettano una mano sulla coscienza e le restituiscano almeno quegli abiti. “Per noi valgono molto più dell'auto e costituiscono il ricordo, ormai, del nostro giorno più bello”.