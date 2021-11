Notte da incubo in Foresta Umbra, uscito a raccogliere castagne si perde nella fitta vegetazione: ritrovato mentre chiedeva aiuto sulla strada

E' stato ritrovato poco fa, in buone condizioni di salute, il 65enne garganico scomparso ieri pomeriggio in Foresta Umbra, in agro di Monte Sant’Angelo, mentre raccoglieva castagne.

L'uomo, le cui ricerche erano andate avanti per tutta la serata di ieri e ripartite all'alba, è stato trovato poco fa: il 65enne, si è appreso, è riuscito ad uscire dalla fitta vegetazione e a incrociare, su una strada, un’auto della protezione civile, che l’ha soccorso.

“Ho camminato tutta la notte”, ha spiegato l'uomo. Sulle sue tracce vi era un massiccio dispositivo di uomini, carabinieri-forestali, Cacciatori di Puglia, vigili del fuoco, polizia locale, volontari di protezione civile UGR 27 Monte Sant'Angelo e 'Pegaso' di Vieste, nonchè operai dell’Arif.

L'annuncio dei volontari della 'Pegaso': "Appena concluse le ricerche con lieto fine della persona scomparsa. Un forte applauso va a tutte le forze impegnate in campo". "Eravamo tutti in apprensione, questa è una bella notizia che ci rincuora", ha aggiunto il sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo D'Arienzo. "Mi raccomando, fate sempre attenzione in Foresta Umbra: è tanto bella quanto impervia".