Ritrovato l'anziano disperso a Vico del Gargano. La figlia su Fb: "L'abbiamo trovato, è vivo"

"Lo abbiamo trovato e vivo". E' la figlia dell'anziano di Vico del Gargano di cui si erano perse le tracce da ieri pomeriggio, a darne notizia su Facebook.

La donna aveva denunciato la scomparsa del padre 80enne dando alcune indicazioni: "Ha un pantalone scuro, giubbotto color panna scuro e un berretto. Pensiamo sia andato per asparagi in zona Particchiano perché era solito andare in quelle zone" aveva scritto nell'appello lanciato una decine di ore prima del ritrovamento avvenuto questa mattina in un terreno.

Aggiornato alle 11.58