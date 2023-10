Rubano trattore e lo nascondono in un podere, ritrovato e riconsegnato al proprietario

Un trattore 110-90 Dt Fiat rubato nelle campagne di Foggia, è stato rinvenuto dagli ispettori Civilis di Giuseppe Marasco (e riconsegnato al legittimo proprietario dai carabinieri intervenuti sul posto), in un podere abbandonato sulla strada provinciale 86 che da Borgo Tavernola conduce al GrandApulia, nascosto dietro a un muro.

Probabilmente i ladri lo avevano parcheggiato in attesa di piazzarlo nel mercato illegale della rivendita di mezzi agricoli o ancora peggio, in attesa della richiesta di riscatto per la restituzione

Tuttavia, il servizio di vigilanza e tutela del territorio svolto dalla Civilis di Marasco, durante un normale pattugliamento del territorio rurale per la prevenzione e repressione di reati in genere, lo ha scorto in un podere abbandonato sulla strada provinciale 86. Immediata è scattata la comunicazione della targa e foto con posizione di Google Maps ai carabinieri del comando provinciale, che hanno confermato il furto del mezzo agricolo.