Fine dell'emergenza idrica a Borgo Cervaro: torna l'acqua, ‘regalo di Natale’ dopo mesi di autobotti

Torna l’acqua corrente nelle case di Borgo Cervaro, dopo mesi di autobotti. Nel giorno di Natale, i residenti della borgata sono ritornati alla normalità, anche grazie all’interessamento del gruppo consiliare M5S.

Da mesi, la rottura improvvisa di una condotta aveva lasciato a secco gli abitanti. A raccogliere le segnalazioni era stato il consigliere comunale M5S Mario Dal Maso, che si è attivato insieme agli altri portavoce comunali per risolvere il problema.

È proprio lui a spiegare cosa sia successo: in virtù di una vecchia convenzione, Rfi, a titolo di opere di compensazione, si è impegnata a fornire gratuitamente l’acqua alla borgata, per il tramite di Aqp. I tempi di riparazione della condotta, però, sono andati a rilento. In questi mesi, l’approvvigionamento idrico è avvenuto con le autobotti, ma anche quel servizio, ad un certo punto, è stato sospeso.

L’intervento del gruppo consiliare ha contribuito dapprima a ripristinare il servizio, nel giro di poche ore dalla segnalazione.“Dopo un paio di giorni, siamo riusciti, tramite l’assessora Lucia Aprile e l’Ufficio Lavori Pubblici, ad ottenere la riparazione della condotta”, spiega il consigliere comunale Dal Maso.

Promette un approfondimento, perché a pochissimi metri da quella condotta c’è la linea principale dell’Acquedotto. Gli abitanti sono disposti a pagare pur di attingere l’acqua da quella condotta principale, perché attualmente non pagano in virtù dell’accordo con la società del Gruppo Ferrovie dello Stato.

Da mesi le borgate vivono disagi. Disservizi sono stati registrati anche a Borgo Incoronata, rimasta senza acqua alla Vigilia e a Natale.

In città continuano, invece, le segnalazioni relative alla pressione idrica ridotta dagli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica.

“Ricevo una serie di segnalazioni, e ho la sensazione che le borgate siano abbandonate al loro destino – afferma Dal Maso - E siccome non penso che siano cittadini di serie B, sicuramente nei prossimi giorni cominceremo a lavorare anche sulle borgate”.