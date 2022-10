Violenta rissa in via Giovanni Gentile: immagini bruttissime, ragazzo a terra preso a calci e pugni

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri a Foggia, in via Giovanni Gentile. Una rissa tra ragazzi giovanissimi ha rischiato di trasformarsi in tragedia. In pochissimi minuti sono volate parole grosse e minacce. Allertata la polizia, passanti e residenti hanno provato in qualche modo a riportare la calma.

Tuttavia, all’improvviso, sul luogo della lite sono arrivati due ragazzi che hanno alzato le mani. Ne è nata una violenta colluttazione a colpi di calci e pugni, sferrati finanche da una ragazza all'indirizzo di uno dei partecipanti a terra inerme.

Le urla dei residenti e di alcune ragazze, non sono serviti a placare gli animi. Soltanto l’intervento tempestivo della polizia ha evitato il peggio. Ciò nonostante, anche davanti agli agenti, tra le due fazioni sono volate parole grosse e minacce.