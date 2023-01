Notte violenta a Foggia, scatta la rissa in un locale: ferito un ragazzo

Due giovani si azzuffano sulla pista da ballo, poi scatta la rissa. E', in breve, quanto accaduto la scorsa notte, in un locale in centro, a Foggia, dove solo l'intervento delle 'Volanti' della polizia, con il supporto di una pattuglia dei carabinieri, ha riportato la calma.

Il fatto è successo intorno alle 3: secondo quanto fino ad ora ricostruito, due giovani hanno avuto un acceso litigio all'interno del locale; dalle parole si è passati alle vie di fatto, e uno dei due ha riportato una ferita lacero-contusa al labbro, per la quale è stato necessario l'intervento del 118.

La situazione è poi degenerata quando altri avventori si sono aggregati al litigio, parteggiando per l'una o l'altra parte: ne è scaturita una partecipata rissa, sedata solo grazie all'arrivo delle forze dell'ordine.

Gli agenti, coadiuvati dai militari giunti in supporto, hanno identificato e ascoltato numerosi giovani presenti e hanno fatto evacuare il locale, ordinando di spegnere le luci e ponendo fine alla serata. Non è chiaro al momento cosa abbia innescato la violenza: al vaglio degli agenti le numerose testimonianze raccolte e le immagini dei sistemi di videosorveglianza.