Gufo ferito messo in salvo a Foggia: è il quarto recupero di volatili notturni dall'inizio dell'anno

Un gufo ferito è stato recuperato sull'asfalto e messo in salvo, nella giornata di ieri, a Foggia. Il rapace è stato notato da un cittadino, che ha allertato subito il Settore di Polizia Veterinaria della Polizia Locale cittadina: gli agenti hanno attivato immediatamente la 'staffetta', d'intesa con i volontari della Lipu, per trasportare il volatile presso l'osservatorio faunistico regionale di Bitetto, dove potrà ricevere le cure del caso.

Si tratta del quarto volatile notturno - perlopiù gufi e civette - recuperato e messo in salvo in città dall'inizio dell'anno. Lo scorso 2 marzo, un caso analogo è stato registrato all'interno del cimitero di Foggia, dove la polizia locale ha recuperato un gufo ferito, occupandosi anche del successivo trasferimento presso il centro regionale di riferimento. "Esprimo il mio apprezzamento nei confronti dei colleghi della Polizia Veterinaria della Polizia Locale di Foggia", commenta il vice commissario Stefano Berardino, della Uil Fpl Polizia Locale di Foggia. "Pur essendo appena tre unità, portano avanti la loro attività con cuore e competenza, spesso lavorando braccio a braccio con l'Asl veterinaria, in una sinergia che produce risultati che fanno bene agli animali e alla città", conclude.