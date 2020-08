Lieto fine a Torre Mileto: recuperati i documenti dei due turisti cechi. Gli sposini possono tornare a casa

Era iniziata il 7 agosto la loro disavventura quando, dopo essersi fermati per qualche minuto a Torre Mileto per scattare qualche foto panoramica, si era visti derubati di soldi e documenti all'interno della propria auto parcheggiata poco distante da loro. Zdeneck e Kamila, disperati furono aiutati e ospitati da una coppia di San Nicandro, Francesco e Grazia, in attesa di poter rifare i documenti per poter rientrare in Repubblica Ceca.

Subito partì una gara di solidarietà per raccogliere dei soldi per aiutare la coppia, ma oggi è arrivata la buona notizia: un avvocato di San Marco n Lamis che transitava con la propria auto, ha notato a bordo strada, poco distante dal luogo del furto, dei documenti a terra, probabilmente gettati dai ladri subito dopo averli sottratti. Subito consegnati ai carabinieri del posto, sono stati prontamente restituiti ai due sventurati in viaggio di nozze sul Gargano.

