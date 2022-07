Rapina sulla Statale 16: commando assalta tir e sequestra l'autotrasportatore

Sono in corso le indagini della polizia di Barletta sulla rapina compiuta ieri mattina sulla Statale 16 all'uscita Sud della città della disfida. Un autotrasportatore di nazionalità albanese stava trasportando un carico di gasolio, quando a un certo punto da un'auto sono usciti i banditi. Prelevato dal mezzo, è stato fatto salire in macchina ed è stato liberato poco dopo nelle campagne di Cerignola. Nel frattempo i criminali hanno prelevato il gasolio, provocando danni ingenti alla ditta per la quale la vittima lavora.