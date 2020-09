Banditi irrompono in una tabaccheria e si dileguano in auto con l'incasso del sabato

Un'altra rapina si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri in via Salvemini a Foggia. Due persone travisate da un passamontagna avrebbero fatto irruzione in una tabaccheria e portato via il denaro contenuto nel registratore di cassa. I malviventi, uno dei quali pare fosse armato, sono scappati via a bordo di un'auto seminando il panico e dentro e fuori l'attività commerciale.

Sul caso indaga la polizia. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alle 14 di ieri un episodio analogo è avvenuto lungo la tangenziale di Foggia, dove due soggetti, a mani nude, hanno tentato di rapinare un'area di servizio seminando il panico tra i clienti. Volanti e squadra mobile li hanno bloccati.