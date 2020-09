Panico in un bar sulla tangenziale, la colluttazione e poi la tentata rapina: polizia blocca i due malviventi in fuga

Sono stati bloccati e fermati dalla squadra mobile e dalle volanti di Foggia i due malviventi che a mani nude, poco dopo l'ora di pranzo, intorno alle 14, hanno tentato di rapinare la sala slot del bar di un'area di servizio lungo la tangenziale 673 di Foggia.

Non erano armati. Al vaglio degli inquirenti la ricostruzione della dinamica. Probabilmente l'intenzione dei due era quella di asportare il cambiamonete posizionato nella sala slot machine, dove i due, incuranti dei clienti presenti in quel momento, avrebbero fatto irruzione dopo un diverbio avvenuto pochi secondi prima con un dipendente del bar, che avrebbe riportato lievi ferite per via della colluttazione.