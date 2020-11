Attimi di terrore in un supermercato: irrompono malviventi, durante la rapina minacciano e tentano di colpire cassiera

Rapina questa sera, a Manfredonia. A finire nel mirino dei rapinatori è stato il supermercato 'Despar' di via Rosati. Due le persone in azione: i rapinatori - entrambi a volto travisato e, pare, disarmati - hanno fatto irruzione nell'attività commerciale a ridosso dell'orario di chiusura, minacciando la cassiera di turno per farsi consegnare il denaro presente nel registratore di cassa.

Nelle concitate fasi della rapina, ci sarebbe stato anche il tentativo, da parte di uno dei due malviventi, di colpire la malcapitata; colpo che fortunatamente la donna è riuscita ad evitare. Arraffato il denaro (il bottino non è stato ancora quantificato), i due sono fuggiti a piedi.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri sipontini, che hanno già acquisito i filmati della videosorveglianza dell'attività commerciale. Dopo il colpo, i due sono fuggiti a piedi, ma non si esclude il possibile coinvolgimento di un complice, a bordo di un'auto, a breve distanza dall'obiettivo della rapina.