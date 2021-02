Rapinatori in azione in via Masi: colpo in danno del supermercato 'Carne e Affini'

Due persone in azione, una delle quali armata di pistola. Sul posto, per le indagini del caso, i carabinieri

Rapina in danno del supermercato 'Carne e Affini', a Foggia. Il fatto è successo poco fa: a finire nel mirino dei malviventi è stato il punto vendita di via Eugenio Masi.

Due le persone in azione, entrambe col volto travisato da berretto e mascherina e una delle quali armata di pistola. Arma in pugno, i due hanno minacciato il dipendente di turno facendosi consegnare l'incasso (il bottino è ancora da quantificare). Sul posto, i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso. I militari dell'Arma stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona e lungo la via di fua dei malviventi.