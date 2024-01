Atti vandalici e furti nella postazione del 118 di Borgo Incoronata: "Non va però spostata, è tra quelle più attive"

Andrea D'Introno, funzionario e dottorando di ricerca in diritto amministrativo, sulla pagina Facebook 'Idee per Foggia', ha ripreso il problema della postazione di emergenza territoriale del 118 di Borgo Incoronata, da sempre oggetto di gravi atti vandalici e intimidatori all'indirizzo del personale sanitario, "costretto a svolgere la propria fondamentale attività di assistenza in condizioni estremamente precarie" evidenzia D'Introno, che nel suo post ha ricordato anche il furto dell'ambulanza documentato, alla pari degli altri gravi episodi, su queste colonne (guarda qui il video del furto).

Da allora era stato attivato un servizio di vigilanza notturno, "tuttavia sospeso dopo poco più di un mese" scrive D'Introno, che denuncia la totale assenza di videosorveglianza e di un parcheggio custodito. E non solo:

"Gli addetti alla postazione 118 di Borgo Incoronata sono costretti a lavorare in un ambiente insalubre a causa della carenza dei dovuti interventi manutentivi della struttura. Più nello specifico, sono state segnalate infiltrazioni d’acqua nei giorni piovosi, infissi usurati con conseguenti correnti d’aria fredda, la presenza di una scalinata inadatta ad interventi di pronto soccorso, nonché la mancanza di una stanza dedicata al personale femminile, che è costretto al cambio divisa in presenza di personale maschile".

Il rappresentante di Idee per Foggia, ricorda anche come il sindaco di Carapelle abbia messo a disposizione dell’Asl Foggia, a titolo gratuito, una nuova postazione 118 all’interno del territorio del proprio Comune, che tuttavia, spiega, "rappresenterebbe un’enorme perdita per il nostro territorio".

Gli ultimi dati disponibili (risalenti al 2022) ci dicono, infatti, che la postazione 118 di Borgo Incoronata è tra le più attive del nostro Comune: con 2.657 soccorsi effettuati in un anno, si colloca al sesto posto per numero di interventi su cinquanta postazioni attive. Il dato è ancor più significativo laddove incrociato con quello delle richieste di intervento della Provincia, con 16.604 richieste pervenute soltanto dalla Città di Foggia, a fronte di una domanda di appena 565 richieste riferita al Comune di Carapelle: circa un quinto dell’attuale capacità operativa della postazione 118 di Borgo Incoronata!"

'Idee per Foggia' si oppone, quindi, allo spostamento della postazione 118 da Borgo Incoronata a Carapelle: "Non soltanto farebbe perdere una copertura di servizio significativa, ma determinerebbe addirittura una riduzione del livello generale di assistenza 118 per l’intera Provincia pari all’incirca a 2mila interventi di pronto soccorso. Attiviamoci a tutti i livelli per tutelare i dipendenti Asl e Sanitaservice che ogni giorno prestano servizio presso la postazione 118 di Borgo Incoronata, erogando un prezioso ed irrinunciabile servizio alla nostra città".