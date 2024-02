Quartiere ferrovia terra di nessuno, automobilisti se ne sbattono delle regole: "Siamo stufi dei prepotenti"

Sul fenomeno della sosta selvaggia che il sabato sera dilaga nel quartiere Ferrovia, i residenti tornano a chiedere un intervento dalla Polizia Locale che metta fine, una volta per tutte, all'inciviltà: decine le auto parcheggiate sui marciapiedi, agli incroci o sulle strisce pedonali. "Sono prepotenti, abbiamo bisogno di rispetto e siamo stanchi di vivere nell'inciviltà. Chiediamo pertanto che chi di competenza faccia rispettare la legge".

Venerdì mattina il comitato 'Difendiamo il quartiere ferrovia' aveva inviato una mail al comando della Polizia Locale, i cui agenti, nella giornata di sabato hanno individuato e posto sotto sequestro auto prive di assicurazione o revisione. Tuttavia, è nelle ore notturne dei fine settimane che la situazione peggiora.

"L'assetto urbanistico del quartiere Ferrovia già predispone gli automobilisti agli incidenti, i parcheggi selvaggi limitano ancor di più la visibilità in corrispondenza delle intersezioni stradali. Per non parlare dei danni arrecati alle persone sulla sedia a rotelle, impossibilitati a scendere dai marciapiedi a causa dei signoroni che parcheggiano sulle rampe per disabili. Abbiamo bisogno di risposte dalle istituzioni. Ma ormai siamo stufi e abbandonati da chiunque. Il quartiere Ferrovia di Foggia ormai è la terra di nessuno dove la legge non esiste più".