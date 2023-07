Orta Nova, Carabinieri sospendono licenza a circolo privato

I Carabinieri della Compagnia di Foggia hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti del presidente di un circolo privato del comune di Orta Nova. Il provvedimento, emesso dal Questore di Foggia, arriva a seguito dei numerosi dei numerosi interventi e controlli eseguiti nel circolo nel corso dell’ultimo anno.

Il titolare della licenza in passato era stato soggetto ad analogo provvedimento, tuttavia il circolo aveva continuato a rappresentare luogo di abituale ritrovo di soggetti gravati da pregiudizi contro la persona ed il patrimonio, nonché di assuntori di sostanze stupefacenti, che in più occasioni i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo. Per tali motivi e per prevenire compromissioni dell’ordine e della sicurezza pubblica, è avvenuta la notifica di sospensione.