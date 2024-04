Operatori ecologici minacciati con la mannaia, raccolta rifiuti riprende con la scorta

Nel quartiere Torricelli di Cerignola un cittadino minaccia verbalmente e fisicamente - con attrezzi pericolosi - gli operatori ecologici della società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti.

Per questo motivo l'11 aprile scorso, peraltro giorno di sciopero nazionale, l'amministrazione comunale ha optato per la sospensione del servizio, "necessaria perché rendere un servizio non deve significare rischiare la propria vita a causa di un solo, violento concittadino. E purtroppo registriamo già una violenta aggressione ai danni di un lavoratore dell’azienda dei rifiuti" ha detto l'assessore all'Ambiente Michele Lasalvia.

Le mancata raccolta dei rifiuti in quella zona, quindi, era dovuta all'impossibilità da parte dei dipendenti della ditta di raccoglierli. Per rimediare al disservizio e colmare i disagi denunciati dai residenti, si è proceduto con doppi turni, con gli operatori scortati dalle forze dell'ordine: "Non è tollerabile che si debba pulire scortati dalle forze dell’ordine, già impegnate nella difficile lotta alla criminalità. Tuttavia, abbiamo sanzionato l’azienda incaricata per i disservizi che si sono verificati, come già accaduto: siamo attenti e rigidi nel controllare che il servizio per la nostra città venga svolto in modo corretto" ha aggiunto l'assessore.

Il soggetto in questione, che terrebbe in ostaggio un intero quartiere, secondo i beninformati collaborerebbe alla raccolta rifiuti un po' ovunque, ma a che titolo non è dato sapersi. C'è chi lo descrive come un benefattore, chi invece ritiene sia aggressivo. La vicenda è stata denunciata alle autorità competenti, che indagano sui presunti casi di volenza.