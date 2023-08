Tabaccaia uccisa a coltellate, commercianti scossi: "Reagiamo con forza e coesione"

Non si può morire sul posto di lavoro. È l’amara riflessione che arriva dalla Confcommercio di Foggia a seguito dell’assassinio della tabaccaia Francesca Marasco. “Siamo profondamente turbati. L’uccisione della titolare della tabaccheria di via Marchese de Rosa, nostra associata – dichiara il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro – ha scosso gli animi non solo degli operatori commerciali, ma dell’intera cittadinanza. Non vi può essere giustificazione alcuna per ciò che è accaduto”.

“In questa triste occasione – continua Metauro – siamo al fianco delle forze dell’ordine, che sapranno assicurare i responsabili alla giustizia. Ma non basta: è necessario che ciascun foggiano, ogni associazione cittadina e le istituzioni tutte sappiano reagire con forza: alla criminalità si deve rispondere con azioni concrete di coesione e di partecipazione. Non dobbiamo arretrare di un passo”.

"Alla famiglia della signora Franca Marasco va la vicinanza e la solidarietà della Confcommercio di Foggia per questo atto crudele” conclude il presidente.