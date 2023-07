Trovato morto in spiaggia, ucciso da un ragazzino con un coltello da cucina: ok al rito abbreviato

Venerdì 7 luglio si è celebrata l’udienza preliminare a carico del minore accusato di aver ucciso, la sera di mercoledì 7 settembre 2022 sulla spiaggia di Margherita di Savoia, Said Nazih. Al 17enne arrestato vengono contestate le aggravanti di aver agito per motivi abietti e/o futili e la premeditazione, nonché la detenzione di sostanze stupefacenti.

All’esito dell’udienza preliminare, il Tribunale dei Minorenni di Bari ha accolto la richiesta di giudizio abbreviato formulata dal difensore del minore l'avv. Pietro Barbaro e rinviato per la discussione all’udienza del 15 novembre prossimo.

Queste le parole del legale dei familiari della vittima, difesi dall'avv. Alberto Ciuffreda: “La celebrazione del giudizio abbreviato non permetterà di far luce sui motivi, abietti e/o futili, che hanno indotto il minore a togliere la vita al compianto Said. Ciò comunque non vanifica l’interesse dei miei assistiti ed in particolare dei tre figli minori di Said perché sia fatta giustizia”

L’uomo è morto dopo aver ricevuto due fendenti al fianco destro con un coltello da cucina con lama lunga diversi centimetri. Said era stato ritrovato in fin di vita riverso sulla sabbia dai soccorritori del 118. Inutile la corsa in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia. Il minore si era costituito il giorno seguente all’omicidio accompagnato dal suo legale l’avvocato Pietro Barbaro.