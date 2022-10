Disagio psichico, sangue e morte: tre gravi episodi in poche ore

Un’aggressione improvvisa a colpi di coltello in un centro commerciale ad Assago, l’omicidio di un carabiniere in una caserma in provincia di Como e l’omicidio tra le mura di casa nel Foggiano, a San Severo.

Tre casi di cronaca sul territorio nazionale che hanno un comune denominatore: il disagio psichico.

"In queste ore i giornali sono la mappa delle esigenze di un Paese che per troppo tempo non ha messo al centro il benessere psicologico della propria popolazione".

Così Vincenzo Gesualdo, presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia. Un 46enne ha aggredito ieri con un coltello persone a caso in un centro commerciale: invidiava la loro felicità. Un carabiniere, di 57 anni, ha prima ucciso il suo comandante e poi si è barricato nella caserma. E nella notte un 60enne ha ucciso a coltellato il padre 98enne, a San Severo.

"Non possiamo derubricare a mere notizie di cronaca quanto leggiamo, ma è necessario interrogarci sul servizio sanitario che stiamo offrendo ad una popolazione che chiede a gran voce attenzione per la salute psicologica. Dobbiamo ripensare l’offerta del sistema sanitario, istituire percorsi nuovi per intercettare il disagio e prevenire azioni che appaiono sconsiderate, ma che con una capillarizzazione dell’assistenza, non si verificherebbero. Come accade per gli screening per la prevenzione di patologie oncologiche, il sistema sanitario nazionale deve realizzare ed estendere l’assistenza psicologica prevista nei livelli essenziali di assistenza anche attraverso l’Istituto del convenzionamento con gli studi privati".