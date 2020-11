Omicidio tra Manfredonia e Foggia: ucciso 38enne, morto poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso

Omicidio tra Manfredonia e Foggia in località Macchia Rotonda questa sera 30 novembre non molto distante da Borgo Tavernola. Mario Renzulli, 38 anni di Manfredonia, è deceduto in seguito alle ferite da arma da taglio.

Sarebbe stato acoltellato in un casolare di campagna. La vittima è stata accompagnata presso il pronto soccorso dell'ospedale policlinico Riuniti di Foggia da un familiare, ma è deceduto poco dopo il suo arrivo per le gravi ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Al momento non si esclude alcuna pista.