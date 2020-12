38enne ucciso a coltellate in un casolare di campagna: le immagini sul luogo dell'omicidio tra Manfredonia e Foggia

E' Mario Renzulli, 38 anni, la vittima dell'omicidio avvenuto ieri 30 novembre in località Macchia Rotonda, nelle vicinanze di Borgo Tevernola tra Manfredonia e Foggia.

L'uomo è arrivato in condizioni gravissime al pronto soccorso del policlinico Riuniti accompagnato dal padre. E' deceduto poco dopo per le ferite d'arma da taglio riportate durante l'accoltellamento avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in un casolare di campagna

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che da ieri sera indagano sull'accaduto. Al momento non si esclude alcuna pista, nemmeno quella dell'omicidio in ambito familiare.