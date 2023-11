Vigile del fuoco foggiano ucciso a pugni in una discoteca: giudizio immediato per il buttafuori

Come riporta RiminiToday, per Klajdi Mjeshtri, il buttafuori 28enne del 'Frontemare' di Rimini, dove ha trovato la morte il vigile del fuoco di Foggia, Giuseppe Tucci, il sostituto procuratore che ha coordinato le indagini ha chiesto il giudizio immediato.

Il ragazzo è accusato di aver picchiato a morte il 34enne all'esterno del locale nella notte tra il 10 e l'11 giugno, in seguito ad un diverbio scoppiato all'interno della discoteca, dove Tucci si era recato con un amico e dalla quale era stato allontanato, verosimilmente per alcuni apprezzamenti indirizzati alla fidanzata dell'aggressore.

Qualche minuto dopo la vittima era ritornata sul posto entrando dalla parte della spiaggia. Mjeshtri, secondo quanto emerso dall'autopsia, avrebbe colpito Tucci con pugni e calci alla testa lasciandolo esanime sull'asfalto nel vicolo che costeggia la discoteca: "Ha infastidito la mia ragazza, è tornato e mi ha provocato".

All'ospedale di Rimini fu dichiarata la morte cerebrale. Il padre, anch'egli vigile del fuoco in servizio a Foggia, il 12 giugno dispose con la famiglia l'espianto degli organi per la donazione. I genitori e la fidanzata di Tucci, dal cui rapporto era nato un bambino, si sono costituiti parte civile nel processo che vede il buttafuori imputato per omicidio aggravato.