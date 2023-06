Morte Tucci, il buttafuori piange davanti al Gip: "Ha infastidito la mia ragazza, è tornato e mi ha provocato"

Questa mattina Klajdi Mjeshtri, il 28enne albanese residente a Fano in stato di fermo con l'accusa di aver picchiato a morte il vigile del fuoco di Foggia da quattro anni in servizio a Rimini, il 34enne Giuseppe Tucci, si è sottoposto all'interrogatorio di garanzia rispondendo alle domande del Gip: "Io l'ho allontanato dalla discoteca una prima volta perchè infastidiva la mia ragazza poi è tornato cercando lo scontro e mi ha provocato".

Secondo quanto riporta Riminitoday in un articolo di Tommaso Torri, il buttafuori in servizio quella sera al 'Frontemare', avrebbe pianto più volte fornendo la sua versione su quanto accaduto nel locale. Secondo Mjeshtri, la vittima avrebbe cominciato a molestare la ragazza che si trovava in compagnia del giovane e alcune ballerine del locale. "Lo abbiamo allontanato una prima volta, ma lui è tornato indietro. Mi sono sentito aggredito, lui mi ha provocato e insultato".

Il ragazzo ha negato di averlo colpito una cinquantina di volte con calci e pugni, come invece avrebbero raccontato dei testimoni. "Ho reagito con quattro pugni alla parte alta del corpo e altri due a quella bassa" ha detto il buttafuori, che nel pomeriggio di domenica si sarebbe anche recato in ospedale a Rimini per chiedere informazioni sulle condizioni di Giuseppe.

Il Gip ha confermato la custodia cautelare in carcere. L'avvocato difensore aveva chiesto gli arresti domiciliari.

Domani verrà eseguita l'autopsia sul corpo del vigile del fuoco, i cui organi sono stati espiantati. All’esame autoptico - si legge su Riminitoday - parteciperanno anche il perito di parte nominato dai familiari di Tucci, il professor Adriano Tagliabracci, e quello incaricato dal legale dell’indagato, il professor Mauro Pesaresi.