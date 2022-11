ULTIM'ORA | Omicidio a Foggia: agguato in zona Camporeale

Omicidio questo pomeriggio, a Foggia. E' successo in zona Camporeale, dove una persona è stata uccisa, pare a colpi di arma da fuoco, in uno spazio verde in via La Piccirella, nei pressi della parrocchia della Beata Vergine Maria. Sul posto, gli agenti della squadra mobile e della scientifica.

L'episodio va ad allungare la lista dei fatti di sangue che hanno macchiato il 2022, con tredici omicidi, quattordici vittime, due piani omicidiari nei confronti di un imprenditore e di un collaboratore di un'azienda agricola sventati dalle forze dell'ordine. Numerosi gli agguati falliti. Seguono aggiornamenti.