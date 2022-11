Omicidio a Foggia, 21enne ucciso a colpi d'arma da fuoco in via La Piccirella

Si chiamava Nicola Di Rienzo, di 21 anni, il giovane ucciso a colpi d'arma da fuoco presso il parco di via La Piccirella, a pochi metri dalla parrocchia Beata Vergine Maria. Il giovane è stato raggiunto da diversi colpi (almeno quattro), per lui non c'è stato nulla da fare. Giunti sul posto gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto presenti gli agenti della squadra mobile e della scientifica e i carabinieri.

Secondo prime indiscrezioni, potrebbe essere un ragazzo di 17 anni l'autore dell'omicidio, il quale si troverebbe in Questura. Il movente potrebbe essere passionale. Quello di oggi è il sesto omicidio avvenuto nel capoluogo dauno dall'inizio dell'anno, il quattordicesimo nella provincia di Foggia.

Aggiornato alle 20.25