Fiumi di droga da Manfredonia al Nord Italia: 5 arresti tra cui una donna, sequestrati 43 kg di hashish

‘Gorilla’, ‘Ferrari’ e ‘Porsche’ in viaggio da Manfredonia verso altre regioni, per rifornire gli stabilimenti balneari del Nord Italia, che in estate diventano remunerative piazze di spaccio. E’ quanto scoperto dalla Guardia di Finanza che, all’alba di oggi, ha eseguito 5 arresti e sequestrato 43 kg di hashish nel blitz antidroga messo a segno a Manfredonia.

Le indagini, dirette dalla Procura di Foggia, sono state avviate nel marzo scorso a seguito del sequestro di 18 kg di hashish durante un posto di controllo stradale in una delle vie di accesso alla città di Manfredonia. Il conducente del veicolo non aveva ottemperato all’alt, fuggendo; inseguito dai baschi verdi aveva abbandonato la vettura ed il carico di droga dileguandosi a piedi nelle campagne.

Le attività hanno permesso di raccogliere precisi elementi indiziari in merito al ruolo dei 7 indagati - 5 dei quali attinti dall’odierna misura cautelare (4 in carcere ed 1 ai domiciliari) - nella movimentazione di ingenti quantitativi di droga con il nord italia, partendo da una base logistica di Manfredonia, e nell’attività di spaccio, prevalentemente nei lidi balneari durante la stagione estiva.

L’ordinanza ha raggiunto i sipontini Elia Fatone, di 43 anni e Pasquale Murgo di 48; Matteo Colafrancesco, 46enne di Monte Sant’Angelo e Michele Calderara di 19 anni, residente a Verona. Per loro è stata disposta la misura in carcere. Ai domiciliari, invece, la 39enne sipontina Annapia Castigliego, moglie di Fatone.

L’indagine vede indagato, a piede libero, anche Damiano D’Ambrosio, difeso dall’avvocato Angelo Salvemini, ex assessore comunale al Personale ai tempi della prima giunta Riccardi, già consigliere comunale del PD e oggi responsabile di una decina di strutture psichiatriche in provincia di Foggia. Il suo nome non compare nelle 38 pagine dell’ordinanza, firmata dalla gip del Tribunale di Foggia, Maria Michela Valente. La contestazione è di favoreggiamento: D'ambrosio sarebbe stato contattato da uno degli odierni indagati, che gli avrebbe chiesto informazioni su procedimenti in corso. Il segmento d’indagine è ancora da chiarire, motivo per il quale è stato ordinato il sequestro del cellulare.

“Spiace che sia stato fatto passare in primo piano il nome di Damiano D’Ambrosio, rispetto all’attività meritoria della guardia di finanza”, commenta a FoggiaToday l’avvocato Angelo Salvemini. “Riservandomi di segnalare all’autorità giudiziaria tale fuga di notizia rispetto ad soggetto che non risulta attinto da alcuna misura, preciso che il mio assistito è stato destinatario di una perquisizione domiciliare (con esito negativo), motivata da una contestazione sommaria per il reato di favoreggiamento”, precisa.

“Oggi stesso chiederemo un interrogatorio ai pm Galli e Lapalorcia, ai quali offriremo la massima collaborazione e disponibilità a rilasciare informazioni e spiegazioni. Se qualche elemento è stato individuato dagli inquirenti – aggiunge Salvemini - è sicuramente frutto di fraintendimento: D’Ambrosio è all’oscuro delle attività presuntivamente illecite commesse da Fatone, con il quale c’è conoscenza e null’altro”, conclude.

Per quanto attiene il traffico di droga sull’asse Manfredonia - Nord Italia, è stato appurato che lo stupefacente veniva denominato ‘Gorilla’, ‘Ferrari’ o ‘Porsche’ a seconda delle diverse qualità contraddistinte dalle immagini impresse sui panetti. Nel giugno 2023 un corriere è stato arrestato in flagranza di reato durante un posto di controllo sulla statale garganica, mentre trasportava 25 kg di hashish partiti da Manfredonia. Nel corso delle indagini sono stati sinora sequestrati oltre 43 kg di hashish corrispondenti a circa 500.000 dosi.

Aggiornato alle 11.40