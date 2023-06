Foggiani super multati in città, ma servono più agenti per controllare il traffico: "Almeno 50 unità"

Stefano Berardino della Uil Fpl, nonché vicecommissario della Polizia Locale, insieme al segretario provinciale del sindacato, Luigi Giorgione, commentano il dato relativo alle multe stradali, raddoppiate a Foggia, città che ha fatto registrare il maggior incremento rispetto all'anno precedente (qui i dettagli).

"È il frutto di una consolidata sinergia tra l'ufficio verbali ed il settore viabilità della Polizia Locale di Foggia. L'eccellente lavoro dell'ufficio ruoli e le assunzioni di nuovi agenti hanno consentito questo risultato"

Tuttavia - evidenziano Berardino e Giorgione - "purtroppo i continui pensionamenti e gli avanzamenti d'età stanno assorbendo anche questi nuovi agenti che nel 2022 erano stati impiegati tutti nella viabilità mentre oggi, per coprire le esigenze del Comando, molti sono stati destinati a settori come l'infortunistica stradale, l'annonaria e la sala radio"

Gli esponenti della Uil Fpl confidano nella stabilizzazione dei precari così come già previsto nel fabbisogno del personale e in altre assunzioni di almeno altre 50 unità. Dalla pianta organica ne mancherebbero 150: "Così da destinarli al controllo del traffico, per soddisfare ancor di più le esigenze della città e le continue richieste dello Stato che, quasi quotidianamente, chiede alla Polizia Locale collaborazione in servizi congiunti che riguardano anche l'ordine pubblico".