Multe stradali: a Foggia incassi raddoppiati nel 2022

Multe stradali. Bari è la città della Puglia che ha incassato di più nel 2022, Foggia quella che ha fatto registrare il maggior incremento rispetto all’anno precedente. Sono alcuni dei dati emersi dalla rendicontazione ufficiale che entro il 31 maggio di ogni anno gli enti locali sono chiamati a fornire al Governo, che poi sono pubblicati sul sito web del Viminale. A livello nazionale, come ha evidenziato il Codacons, è Milano la città che in assoluto ha guadagnato di più con le sanzioni (151,5 milioni di euro), mentre Catanzaro ha fatto registrare il dato più basso (812mila euro). Firenze, invece, è la regina degli autovelox con un incasso complessivo che supera i 23 milioni di euro.

“Le multe stradali si confermano un tesoretto per i comuni italiani, garantendo alle casse degli enti locali generosi introiti – afferma il presidente Codacons, Carlo Rienzi – La ripresa della circolazione delle auto dopo il periodo della pandemia ha sicuramente inciso sul forte aumento delle sanzioni, ma i dati dimostrano come permangano gravi criticità circa l’uso degli autovelox, spesso piazzati sulle strade in modo del tutto scorretto al solo scopo di far cassa e utilizzare gli automobilisti italiani come veri e propri bancomat. Proprio per aiutare i cittadini italiani a contestare le multe ingiuste, abbiamo organizzato per il prossimo 12 giugno un webinar dove legali ed esperti del settore forniranno informazioni agli automobilisti sanzionati”.

Analizzando la situazione degli otto comuni capoluoghi di provincia, come detto, spetta a Foggia l’incremento percentuale più elevato degli introiti rispetto al 2021. Nello specifico, il capoluogo dauno ha incassato 978.416,43 euro, oltre 500mila euro in più rispetto all’anno precedente, per un incremento del 108%. Solo Brindisi (1,36 milioni vs 665mila euro) fa registrare un incremento affine con un +105% rispetto al 2021. La Bat è, di fatto, l’unica provincia nella quale si osserva un decremento negli incassi (-8% Barletta, -32% Andria, -41% Trani).

Nonostante l'incremento consistente, il dato di Foggia resta tra i più bassi in Puglia. Si è già detto che Bari è il capoluogo con i proventi più elevati (10,77 milioni di euro), seguito da Lecce (5,66 milioni) e Taranto (2,53 milioni). Brindisi (1,36 milioni) e Barletta (poco più di un milione) restano ai piedi del podio. Solo nei comuni di Andria (903mila euro) e Trani (844mila euro) i proventi delle multe sono stati inferiori rispetto a quelli del capoluogo dauno.

Spostando il focus su Foggia, degli oltre 978mila euro incassati, 72.700 riguardano le violazioni dei limiti massimi di velocità ex art. 142 Comma 12-bis, dato in ribasso (-54,47%) rispetto ai quasi 160mila euro incassati nel 2021.

A cosa sono stati destinati i proventi?

In totale sono stati investiti 762.725,93 euro, ovvero il 78% dei proventi complessivi. Di questi, quasi 300mila euro sono stati destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici (sia singoli che del sistema automatico centralizzato di segnaletica verticale e orizzontale), quasi 112mila euro per le spese di funzionamento (Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia) e 43mila euro al Fondo Perseo, per il quale nel 2021 i proventi investiti furono poco meno della metà.

Gli altri 310mila euro sono stati, invece, ripartiti tra interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, messa in sicurezza carreggiate e percorsi pedonali di varie strade cittadine (285mila euro) e 24.800 euro per le spese di funzionamento. Va evidenziata, però, la percentuale di realizzazione dei lavori. Se per gli interventi relativi alla manutenzione dei semafori, le spese di funzionamento e il Fondo Perseo, la percentuale di realizzazione è al 100%, quella riguardante i proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità si attesta al 35,5%.