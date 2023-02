Mucca scivola lungo il costone della montagna e finisce in riva al lago: salvataggio in elicottero

Mucca scivola lungo il costone della montagna e finisce - dopo essere scivolata per decine di metri di dislivello - in riva al lago di Varano, in un punto non accessibile via terra. A recuperare l'animale ci hanno pensato i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con la squadra del Distaccamento di Vico del Gargano e i colleghi dell'Elinucleo giunti da Bari.

Il fatto è successo nel primo pomeriggio di oggi: coadiuvati dalla presenza di un veterinario del posto, i vigili del fuoco hanno assicurato l'animale al verricello e l'hanno elitrasportato verso il pascolo. L'intero intervento - dalla segnalazione di emergenza alla positiva conclusione - è durata circa due ore. L'animale. benchè spaventato, è in buone condizioni di salute.